انت الأن تتابع خبر حورية فرغلي تروي تفاصيل إصابتها بسرطان الرحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مضي أيام على إجرائها عملية لاستئصال الرحم، أعلنت الممثلة المصرية عن تفاصيل مؤلمة عن حالتها الصحية.



وأوضحت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات المحلية، أنها تعاني من أورام في الرحم منذ وقت طويل، وتم استئصالها من قبل.



وأضافت فرغلي بالقول "الدكتور قالي إنتي قدامك كام سنة، وحاولي إنك تتجوزي عشان تعرفي تخلفي طفل، وبعد كده نشيل الرحم".



كما أشارت إلى أن خطوة إجراء العملية جاءت عندما كانت تجري فحوصات طبية دورية اكتشف الأطباء منها ورما في الرحم، وأكدوا لها أنه "يجب استئصال الرحم فورا".



وتابعت "قلت الحمد لله، ربنا مش كاتبلي، وأنا مش متضايقة، الحمد لله، أنا راضية بقضاء الله".



وكانت الفنانة الشابة قد خضعت قبل عدة أيام لجراحة استئصال الرحم بشكل كامل بسبب وجود ورم خبيث.