انت الأن تتابع خبر بتاتو وفستان أخضر.. اتفرج ياسمين الخطيب على السلم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل ياسمين الخطيب الفنانة والكاتبة إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بصور خاصة من أحدث إطلالتها لتدخل تريند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

ياسمين الخطيب

وظهرت ياسمين الخطيب بصور مثيرة وإطلالة ملفتة للأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترتدي فستانا قصيرا لونه أخضر مع جلوسها بشكل لافت علي سلم عمارة قديم ومتهالك رغم أناقتها .

ياسمين الخطيب دائمة التواجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحرص بشكل دائم في التواصل مع متابعيها سواء بإطلالات جديدة أو أراء ومناقشتهم عبر فيس بوك و إنستجرام

وكان أخر أعمال ياسمين الخطيب ظهورها في فيلم طلعت حرب 2 رفقة محمود قابيل وعبير صبري وسهر الصايغ وعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

ويعرض فيلم طلعت حرب 2 ، اربعة حكايات مختلفة علي فترات زمنية طويلة في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، المطل على ميدان التحرير أِهر ميادين مصر .

ياسمين الخطيب ولدت في القاهرة عام 1981 لأب مصري، وأم تركية لبنانية، ووالدها هو الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس المطبعة المصرية وهي أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط خلال الأربعينات .

أعمال ياسمين الخطيب

ولياسمين الخطيب العديد من الأعمال الكتابية مثل أولها كان كتاب التاريخ الدموي وناقشت فيه خروج 5 فرق من عباءة الإسلام وكتاب قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة وأكثر الكتب إثارة للجدل كان ولاد المرة الذي تسبب عنوانه في أزمة وهجوم حاد من الجماهير عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي

وقدمت ياسمين الخطيب برنامج تلفزيوني رفقة تامر أمين لمدة عام ونصف وناقشت العديد من الأزمات الإجتماعي خلال حلقتها الأسبوعية كما قدمت برنامج إذاعي حمل عنوان كيميت تحت الإحتلال