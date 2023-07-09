انت الأن تتابع خبر أجرأ إطلالة في 2023.. أسما شريف منير تفاجئ الجمهور بإطلالة مثيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتجهت الأنظار نحو ظهور أسما شريف منير الأخير ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ، ووصفه البعض بالجرئ بعض الشيء بسبب جلستها وطريقة التصوير التي ظهرت بها عبر حسابة بإنستجرام .

أسما شريف منير

وظهرت أسما شريف منير عبر محركات البحث بعد ظهروها بإطلالة جرئة أثناء قضائها عطلتها في دهب بشرم الشيخ وتسمتع بوقتها مع العصائر الطبيعة والمناظر الخلابة

وارتدت أسما شريف منير فستان قصير خفيف والتقطت الصورة اثناء جلوسها علي شباك أحدي الشاليهات في دهب في وضعية جلوس تبرز انوثتها غير معتمدة علي الميك أب

وخلال الفترة الماضية وجهت أسما شريف منير رسالة شكر لطليقها بعد وجوده الدائم في حياة إبنته لارا ومشاركته كافة اللحظات الهامه في حياته وكان أخره حفل تخرجها إبنتهما من المدرسة

أعمال أسما شريف

أسما هي الأبنة الكبري للفنان شريف منير ومن مواليد نوفمبر 1987

درست أسما شريف في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وعملت أسما شريف كممثلة وإعلامية وقدمت عدد من الأعمال الفنية

زوجت أسما شريف مرتين الأولي من محمود السكري في عام 2010 وأنجبت طفلة وبعدها تزوجت الفنان المصري الشاب محمود حجازي في 2018 وانفصلت عنه في 2021

قدمت أسما شريف العديد من الأعمال الفنية كضيفة أو كظهور صغير في برنامج هزر فزر وبرنامج أنا وبنتي ومسلسل أيام الحب والغضب وفيلم الدادة دودي

قدمت أسما رفقة والدها شريف منير، برنامج عبر قناة ON E، وحمل اسم “أنا وبنتي”، واستضافا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن، مثل : تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، وهنا الزاهد.

وتشارك أسما منير جمهورها عبر موقع التواصل الإجتماعي الصور وخصوصا في عالم الموضة والأزياء وتمتلك أكثر من 2.3 مليون متابع