انت الأن تتابع خبر فنانة شهيرة تحرض على قتل رئيس دولتها بطريقة وحشية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرضت النجمة الفرنسية أيزيا هيجلان، خلال إحدى حفلاتها فى بوليو سور مير، على ارتكاب جريمة وجنحة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتخلص منه بطريقة وحشية.

التحقيق مع هيجلان بتهمة التحريض على قتل ماكرون

أكدت وكالة فرانس برس، ان النيابة بدأت التحقيق مع ابنة المغنى جاك هيجلان، بتهمة التحريض على القتل بشكل علني، في مهرجان بجنوب فرنسا، حيث تخيلت وهي تقف على المسرح مشهدا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة الرئيس الفرنسي وقتله، وقالت هذا تماما ما يريده الشعب، تثبيته على مكان مرتفع عن الأرض ثم البدء بضربه بواسطة عصي هائلة تحمل رؤوسا مزودة بمسامير.

هذا ونشرت المجلة الثقافية "إين-آوت كوت دازور" عبر موقعها الإلكتروني وحسابها في تيك توك، مقطع فيديو تحدثت فيه أيزيا عن قتل ماكرون، وتخيلها للمشهد، حيث خاطبت الجمهور قائلة: "ننزله بلطف كما يتصرف أهل الجنوب، ونضربه جميعا بالعصي ثم نطرحه أرضا".

هيجلان تسخر من الصحف الفرنسية

سخرت الفنانة الفرنسية من الصحف المحلية التي ستنشر خبرا حول تحريضها لقتل الرئيس الفرنسي، وقالت: "أرى من الآن عنوان صحيفة نيس-ماتان غدا: "إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون".

هذا وتحدثت الصحيفة المحلية عن محاولة الدرك الفاشلة باستجوابها فى نهاية العرض.