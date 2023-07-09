النجوم المشاركون بمهرجان جرش ومواعيد حفلاتهم

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رياض - احمد صلاح - بحضور نخبة من نجوم الفن في الأردن والعالم العربي، أعلن المدير التنفيذي لمهرجان جرش الدولي، أيمن سماوي، عن موعد انطلاق فعاليات المهرجان والفنانين المشاركين فيه.

الفنانون المشاركون بمهرجان جرش

من المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان جرش بدورته الـ37، من 26 يوليو الجاري، إلى 5 أغسطس، وسيفتتح المهرجان الفنان الأردني عمر العبداللات، ومن المقرر أن يقدم حفلا غنائيا في 27 يوليو، يقدم فيه أجمل أغانيه القديمة والجديدة، حيث وعد جمهوره بإحياء ليلة مميزة تناسب ذوق جمهوره الأردني والضيوف العرب، معلنا عن مفاجآت تنتظرهم في تلك الليلة.

أما النجوم العرب الذين سيغنون على مسرح مهرجان جرش العريق:

الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حيث ستحيي حفلها على المسرح الجنوبي لمهرجان جرش، في 28 يوليو الجاري.

الفنان اللبناني راغب علامة، سيقدم حفله بتاريخ 29 يوليو.



أما الفنان السوري جورج وسوف سيحيي حفله في مهرجان جرش بتاريخ 3 أغسطس القادم.

وفي 4 أغسطس، سيقدم الفنان التونسي صابر الرباعي حفله الجماهيري في مهرجان جرش.

سيختتم الفنان اللبناني وائل كفوري المهرجان بتاريخ 5 أغسطس.

الجدير بالذكر ان مهرجان جرش، واحدًا من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي، ويجذب الكثير من الزوار في الأردن وخارجها، حيث يشهد المهرجان هذا العام، مشاركة الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية من الأردن والعالم، على 7 مسارح في المدينة الأثرية.





