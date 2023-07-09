انت الأن تتابع خبر بيعملوا إيه في الميه؟.. اتفرج جورجينا ورونالدو في صور جديدة من البحر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعيش الثنائي جورجينا ورونالدو قصة حب مميزة منذ عام 2017 ، ويتابع الجماهير حياة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ومنتخب البرتغال عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ظهر الثنائي جورجينا ورونالدو ، يقضيان وقت ممتع علي أحد الشواطئ ، وعلي يخته الخاص في عرض البحر وشاركت صورها عبر متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

جورجينا ورونالدو

لم يتزوج الثنائي جورجينا ورونالدو رغم وجود طفليين بينهما ومازالا يعيشان قصة حب يتابعها الجماهير وعشاق الدون أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم

وبدأت قصة جورجينا ورونالدو في صيف 2016 في متجر جوتشي وكانت جورجينا حينها تعمل كبائعة في المتجر بجانب عملها كمربية أطفال وخادمة في المنازل قبل التعرف علي أفضل لاعب في العالم ليتحول مسار حياتها المهني إلي أن تكون عارضة أزياء وممثلة

حكت جوروجينا عن تفاصيل النظرة الاولي مع كريستيانو رونالدو قائلة أنها كانت أكثر اللحظات الرومنسية حيث كانت ترتجف من طوله وشكله الجميل واشتعلت من الداخل وظهر الخجل أمامه ولمسه ذلك بعمق شديد وبنظرة واحدة

واتفق الثنائي جورجينا ورونالدو علي الموعد الأول علي أن يكون بعيدا عن العمل والمتجر حتي نتحدث بأريحية وحرية

شائعات حول جورجينا ورونالدو

ولم تتترك الشائعات قصة الثنائي جورجينا ورونالدو منذ اللحظة الأولي حيث يتم الكشف عن خلافات بينهما ولكن دون رد أو يكون رد بصورة عبر موقع انستجرام ليؤكدا قوة العلاقة والرابط بينهما

وأشتعلت الأخبار في وقت سابق بإنفصال الثنائي جورجينا ورونالدو بعد انتقاله الي فريق النصر السعودي الإ أنها تم نفيها بحضورها لحظاته الأولي داخل الدوري السعودي وظهورها في المملكة أثناء التسوق

وتعمل جورجينا الأن كعارضة أزياء وحققت العديد من النجاحات مثل ظهورها علي غلاف مجلة صحة المرأة الإسبانية في يوليو 2018 والعديد من المجلات العالمية