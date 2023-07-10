فضيحة أحمد رافع تتصدر المواقع

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رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان السوري أحمد رافع ترند مواقع التواصل، عقب انتشار مقطع فيديو فاضح، ظهر فيه وهو يتحدث مكالمة فيديو مع إحدى الفتيات.

فضيحة أحمد رافع

اساء أحمد رافع خلال الفيديو لزميله الفنان أحمد رضا، ووصفة بأوصاف بذيئة وغير لائقة، كما أساء للشعب العراقي واللبناني بكلام مُخجل، وأعرب عن كرهه لهما.

ثم بدأ الممثل السوري يتحدث مع الفتاة التي كان يناديها بـ"مريومة" بكلام غير اخلاقي، دون ان يُسمع صوتها بالفيديو.

استنكر نشطاء مواقع التواصل هذه الفضيحة، ورجح البعض ان تكون الفتاة التي كان يتحدث معها هي من سربت الفيديو خاصة انها حذفت صوتها حتى لا يتم الكشف عن هويتها، وطالب البعض الآخر من الفنان الخروج والتصريح حول هذه الفضيحة وتبريرها أو تكذيبها مع الأدلة.

احمد رافع يسيء إلى الللاجئين السوريين

هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها أحمد رافع الإساءات في تصريحاته، حيث كان قد اهان خلال لقاء تلفزيوني، اللاجئيين السوريين ووصفهم بأبشع الصفات، واتهمهم بتخريب الوطن لأجل السفر والأكل والشرب وكسب 5 يورو في نهاية الشهر فقط.

الجدير بالذكر أن الفنان السوري يتعرض باستمرار لإنتقادات واسعة بسبب الأزياء والألوان التي يرتديها ولا تليق بعمره، خاصة في جنازات المشاهير والفنانين، من بينها جنازة الفنان القدير صباح فخري، حيث ظهر بجاكيت أبيض مرقط بالأسود، لا يليق بالمناسبة الحزينة.

ورد على هذه الإنتقادات بطريقة وصفها البعض بالمستفزة، فقال ان ذوقه يختلف عن ذوق الآخرين، وأنه أول عارض أزياء في الشرق الأوسط، وينفق الكثير من الأموال على أزيائه وملابسه.