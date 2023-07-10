انت الأن تتابع خبر منهم هاني شاكر وجورج وسوف .. الإعلان عن الفنانين المشاركين بمهرجان جرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، تفاصيل فعاليات “مهرجان جرش” الدورة السابعة والثلاثين.

مدير المهرجان أيمن سماوي قال إن مهرجان جرش هذا العام سيضم 343 فعالية فنية و50 فعالية ثقافية وما يزيد عن 2000 مشارك.

وأكد على أهمية حفل الافتتاح الرسمي الذي يحمل عنوان “نهر الذهب” وهو عرض فني غنائي استعراضي يعكس الحضارات التي مرت على مدينة جرش.

وبين أن مهرجان جرش يحمل شعارا “ويستمر الفرح” في دورته الحالية، تحببا بما كان في حفل الزفاف الملكي لولي العهد.

ويشارك في الدورة السابعة والثلاثين من “مهرجان جرش”، عدد من الفنانين الأردنيين والعرب والفرق الموسيقية والفنية المشاركة في فعاليات المهرجان، الذي ينطلق بين ال 26 من شهر تموز الحالي، وحتى 5 آب المقبل.

وعلى المسرح الجنوبي للمهرجان الذي تبدأ أولى حفلاته في 27 تموز، يحيي الحفلات كل من عمر العبد اللات، نجوى كرم، راغب علامة، حسين السلمان، هاني متواسي ، خالد عبد الرحمن، نداء شرارة، جورج وسوف، صابر الرباعي، ديانا كرزون، وائل كفوري.

وعلى المسرح الشمالي عبير نعمة، وهاني شاكر. وفرقة الموسيقى العربية- دار الأوبرا المصرية.

كما ستتواجد الفعاليات في المسرح الشمالي والجنوبي وشارع الأعمدة ومسرح أرتيمس والساحة الرئيسة في المدينة الأثرية بجرش ومسرح الصوت والضوء والمركز الثقافي الملكي ومسرح الأوديون وقاعة بلدية المفرق ومركز الحسين الثقافي في رأس العين في عمان ومسرح البوليفارد العبدلي.

ويشهد المهرجان أيضا، برنامج أمسيات شعرية بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين في المركز الثقافي وقاعة بلدية إربد ورابطة الكتاب ومنتدى شومان في الزرقاء والجامعة الأردنية ومنتدى شومان في عمان ومركز الملك عبد الله الثقافي في الزرقاء ومركز الحسن الثقافي بالمركز وجمعية الشابات المسيحيات في مأدبا ومنتدى الفحيص الثقافي وبيت عرار في إربد.