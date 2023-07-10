انت الأن تتابع خبر تفاعل كبير مع ابن قصي خولي لن تتخيل التشابه بينهما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل الجمهور مع صورة نشرها الفنان السوري قصي خولي عبر الإنستغرام، بمناسبة عيد مبلاد ابنه الخامس.

توجه قصي خولي برسالة إلى ابنه العميد فارس، من خلال صورة مأخوذة من مكالمة فيديو جمعتهما، وعلق عليها: "صاروا خمس سنين..العمر كله بصحة وسعادة".

وشكر الفنان السوري الله تعالى على وجود ابنه بحياته وعلى المحبة والحنية والذكاء الذي يتمتع به.

وأكد خولي انه سيكون السند والدعم له وسيبقى بجانبه طوال حياته، وتمنى له عيد ميلاد سعيد وسنوات مليئة بالحب كقلبه الابيض.

انهالت التعليقات على الصورة التي نشرها قصي خولي، وتمنوا لابنه السعادة، وسنوات مليئة بالحب والتوفيق، وأثنوا على جمال العميد ومدى التشابه مع والده، وأسموه "قصي الصغير".

كما علق العديد من الفنانين على منشور النجم السوري، من بينهم الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي كتبت: "الله يخليلك ياه يا رب ويحميه طول العمر".

وتفاعلت الممثلة السورية كندة علوش قائلة: "حبييي العمر كله.. شو بيشبهك ماشالله"، وكتب الممثل السوري إسماعيل تمر: "يا عيوني ما اغلاه.. الله يحميه ويديمكم لبعض".

يذكر ان النجم السوري بات يحرص على مشاركة صور وفيديوهات تجمعه بابنه في عدة مناسبات، خاصة بعد الضجة التي أثارتها زوجته السابقة ووالدة ابنه، التونسية مديحة الحمداني، عام 2020، بعد خروجها في فيديو قالت فيه أن قصي خولي اساء لها ولا يهتم بها او بابنه، في الوقت الذي أكد فيه قصي انه لن يخوض بخصوصياته عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.