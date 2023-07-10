انت الأن تتابع خبر الموت يفجع الفنان مصطفي قمر اليوم .. بالتفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان مصطفي قمر بالإعلان عن وفاة عمته من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وتعد من الأشياء التي تسببت في حالة من الحزن الشديد بين الكثيرين، وتعد من أبرز الأشياء الذي تم الإعلان عنها مؤخراً.

مصطفي قمر على إنستجرام

وكتب النجم مصطفي قمر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، قائلاً “البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة أمي الثانية عواطف محمد حسن قمر.. ربنا يجعل مأواها الجنة.. ادعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة”، وحصل على الكثير من التعليقات التي قدموا فيه واجب العزاء له بعد وفاة عمته التي فجعت الجميع.

فيلم أولاد حريم كريم

ومن ناحية أخرى سوف يشارك الفنان مصطفى قمر في فيلم أولاد حريم كريم، وهو يشارك في بطولته معه كلاً من بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وينتظره الكثير من الأشخاص الذين يريدون متابعته في الفترة القادمة.

ويعد فيلم حريم كريم هو يأتي استكمالاً لنجاح فيلم حريم كريم الذي عرض منذ 18 عام وبالتحديد في عام 2005، وأيضاً كانت أحداث الفيلم في وقتها تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم حدث بينهما، ويحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بجميع الطرق، وكان قد قدم بطولته مصطفى قمر والفنانة ياسمين عبد العزيز وطلعت زكريا وداليا البحيري، وعلا غانم وبسمة وخالد سرحان ومحمد شاهين وغيرهم الكثير من الفنانين.