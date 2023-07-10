انت الأن تتابع خبر مآساة حورية فرغلي .. 9 اورام في الرحم وممنوعة من تبني الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة حورية فرغلي، قائمة التريند في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب التصريحات التي أدلت بها بعد خروجها من المستشفى عقب إجرائها عملية جراحية التي خضعت لها مؤخرا لاستئصال الرحم، خلال السطور التالية سنتعرف على كافة التفاصيل التي تخص المآساة التي تتعرض لها حورية فرغلي.

حورية فرغلي تكشف تفاصيل استئصال الرحم

كشف الفنانة حورية فرغلي، خلال حوارها في برنامج مساء DMC، التي تقدمها الإعلامية إيمان العاصي، تفاصيل استئصالها للرحم، حيث قالت إنها إزالت 7 أورام من الرحم وقت ما كان عمرها 15 سنة، ومنذ هذا الوقت الدكتور أعطى لها فرصة 10 سنين من أجل أن تتزوج للإنجاب.

وأضاف حورية فرغلي، أن الدكتور قال لها إنه هيقوم باستئصال الرحم أثناء الولادة، بسبب كمية الأورام كتيرة التي توجد في الرحم، ولكن الشغل، وقال: “الفن أخذني ولم أرتبط”.

وأشار إلى “كنت راجعة من أبوظبي وفي زيارة لحد في المستشفى، لقيت البنطلون كله نزيف، والدكتور كشف عليا وقال بكرا الصبح لازم عمليات”.

وتابعت: “أن والدي جراح وقاللي الموضوع سهل عندك شوية أورام وعملية بسيطة بالمنظار وهتبقي زي الفل، لقيت عندي 9 أورام داخل الرحم 6 سم في 7 سم وسرطانية، وكان لازم يشيل الرحم بالكامل حتى عنق الرحم”.

حورية فرغلي والإنجاب

وقالت الفنانة حورية فرغلي: “إن عرفت بإنها شلت الرحم بعد ما فاقت من التخدير، والحمد الله كان نفسي أخلف لكن خلاص ربنا مش رايد، وأنا طلعت من المستشفى أول إمبارح، والحمد لله ماشية على رجلي وأحسن كتير، وهرجع شغلي لإن النزيف كان بيجيلي كل شهر ويستنزفني”.

حورية فرغلي تكشف عدم زيارة أحد لها في المستشفى

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن عدم زيارة أحد لها في المستشفى، وقالت: “أنا وماما كنا في المستشفى، مفيش حد فكر يزورنا، ووكيل أعمالي أكيد هو اللي صورني علشان الناس تعرف الخبر، وكنت منتظرة أي حد أعرفه بيحبني يزورني، لكن مش هشحت الحب والحنية”.

حقيقة تبني حورية فرغلي للأطفال

وكان قد قالت الفنانة حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: إنها ذهبت إلى جمعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفلت برعاية طفلين ولكن عندما طلبت تبني الطفلين رفضوا ذلك بسبب عدم زواجها، وقالت: “أنا بعشق الأطفال وكان نفسي أتجوز، وأنجب.. بس كدة حلم الإنجاب تبخر بعد استئصال الرحم ومفيش جواز خلاص”.