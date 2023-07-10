خلاص طفاها. اتفرج بالصوت والصوره الهام شاهين ممنوع من العرض بمشاركة يسرا ومحمود حميدة

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رياض - احمد صلاح - انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية.

في عام 1996 قام بتأسيس شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء من إنتاجها الخاص، أو القيام بأعمال المنتج المنفذ لجهات فنية أخرى. ويعتبر فيلم جنة الشياطين والذي قامت الشركة بإنتاجه من أهم الأعمال السينمائية التي أنتجت في مصر والذي اعتبره النقاد واحداً من أهم مائة فيلم منذ قيام صناعة السينما في مصر حتى يومنا هذا، وقد نال العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات التي شارك فيها

من إنتاج الشركة:

فيلم «جمال عبد الناصر» إخراج أنور القوادرى 1998.

فيلم «جنة الشياطين» إخراج أسامة فوزى 1999 والذي شارك في بطولته.

فيلم تسجيلى «نازك الملائكة» إخراج خيرية المنصور 2000.

منتج منفذ لفيلم «ملك وكتابة» إخراج كاملة أبو ذكرى 2005.

فبلم تسجيلى «جلد حىّ» إخراج فوزى صالح 2010 حصل على عدة جوائز وعرض في أكثر من مهرجان دولي، ويعتبر أول فيلم تسجيلى مصري يباع على اقراص مدمجة للجمهور.

المساهمة في مشروع الشباب مع الوكالة الامانية للتعاون الفنى ووزارة التخطيط لدعم المواهب الفنية وإنتاج مسرحية «ألوانرقع بقع» 2002