انت الأن تتابع خبر نادية الجندي صبية بنت 30 سنة بصور جديدة من منزلها .. وتعلق عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة القديرة نادية الجندي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 10 يوليو الجاري، بسبب جلسة التصوير الجرئية التي خضعت لها.

نادية الجندي:

ونشرت نادية الجندي، مجموعة من الصور الجديدة من جلسة التصوير على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام، حيث ظهرت مرتدية فستان لامع من اللون البني المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير بالإضافة إلي فتحة كبيرة في منطقة الأرجل.

إطلالة نادية الجندي:

أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع تسريحة شعر جديدة، مما جعلها تبدو كفتاة في عمر الثلاثون عام فقط، على الرغم من أنها تبلغ من العمر سبعة وسبعون عاماً.

تعليق نادية الجندي:

وعلقت الفنانة المصرية على هذه الصور قائلة ” مساء الخير علي جمهوري الحبيب وحشتونى أوي أوي، بشكر جمهوري الحبيب على دعمه الدائم ليا بشكركم علي محبتكم والتعليقات الإيجابية الجميلة اللي أسعدتني كثيراً وسعيدة بالتريندات

وردود الأفعال علي جميع المواقع والسوشيال ميديا ويارب أكون دايماً عند حسن ظنكم.

تعليقات الجمهور :

وعلق العديد من جمهورها على هذه الصور بين ما قام بمدحها مثل الحلو بيفضل طول عمره حلو قوى، فيما قام البعض الأخر بتوجيه الانتقاد إليها مثل راعي سنك عيب كده، فيما طالبها آخرون تقديم أعمال فنية جديدة خلال الفترة القادمة مثل “وعاوزين تعملي افلام تكسر الدنيا”

كم تبلغ ثروة نادية الجندي؟:

كشف موقع “networthpost” الخاص بثروات الفنانين في تقرير أعده خلال الفترة الماضية أن ثروة الفنانة المصرية تقدر بحوالي 20 مليون دولار، والتي قامت بجمعها من الأعمال الفنية التي قدمتها طوال مشوارها في هذا المجا