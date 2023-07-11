فشر سما المصري .. مودل روز تصعق الجميع وتظهر دون ملابس فوق حبيبها بإطلالة فاضحة ..اتفرج

انت الأن تتابع خبر فشر سما المصري .. مودل روز تصعق الجميع وتظهر دون ملابس فوق حبيبها بإطلالة فاضحة …شاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت العارضة والناشطة السعودية مودل روز جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الاخير الذي سبب صدمة حادة لجمهورها.



في التفاصيل ، نشرت الناشطة السعودية مودل روز عبر حسابها الشخصي على تطبيق السناب شات والانستجرام مقطع فيديو صادم لها أثناء لعبها برفقة شاب بطريقة جريئة جدا.



وظهرت مودل روز عبر خاصية القصص المصورة ” الستوري ” بمقطع فيديو وهي عالقة على أرجل إحدى الشبان أثنائ لعبها في إحدى صالات الرياضة مرتدية ملابس جريئة جدا كشفت عن معظم جسدها.



وتفاعل الكثير من جمهورها عبر مواقع التواصل وتداول الفيديو عدد كبير صفحات التواصل بسبب جرأته.

من جهة أخرى ، كشف طليق مودل روز عن كل التفاصيل التي يعاني منها في قضيته ضدها، حيث اعتبر أنّ ما يمرّ به معقّد إلى أبعد الحدود.



و أعرب محمد الحمود، زوج عارضة الأزياء السعودية مودل روز، عن استيائه الشديد من الأخيرة؛ بسبب التعقيدات التي تحدث في القضية الجارية بينهما.

و أعرب محمد الحمود، زوج عارضة الأزياء السعودية مودل روز، عن استيائه الشديد من الأخيرة؛ بسبب التعقيدات التي تحدث في القضية الجارية بينهما.



وقال الحمود، عبر منشور بحسابه في “سناب شات”، إنَّ الطرف الثاني لا تُؤمن بحكم القضاء، ورفضت في البداية الحكم وأثارت الجدل، ولكنَّها لم تنجح في ذلك.