انت الأن تتابع خبر شوف لو مواصفات فتي احلام “ايمان العاصي” فيك .. هتتجوز فورا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الفنانة إيمان العاصي عن تفاصيل حياتها الشخصية ، مشيرة إلى أنها تزوجت في سن صغيرة وطلقت بعدها بشهرين فقط وانجبت في نفس العام إبنتها .وأضافت خلال تصريحات تلفيزيونية : تزوجت في سن صغيرة وكنت خائفة من المسؤولية الكبيرة التي علي عاتقي ثم انفصلت عن زوجي وأصبح أكثر شيء أفكر فيه هي إبنتي وكيف ستعيش معي وحجم المسؤوليات الكبيرة كأم .

وأكمل: في نفس عام انفصالي وزواجي ايضا وضعت مولودتي والتي هي بمثابة دافع قوي لي للإستمرار وأستمد منها طاقتي بعدما كنت خائفة من شعور المسؤولية والأمومة ولكن منذ ان التقطت أنفاسها الأولي في الحياة أخذتها في حضني ولم استطع الإبتعاد عنها .

إعتزال إيمان العاصي

وعن إعتزالها الفن قالت إيمان العاصي :لم أعتزل ولكني إبتعد عن الفن خوفا من الشهرة والجمهور وظلمت شغلي بسبب تصرفات عدة مثلها بجانب فقدان الشغف وسوء الحظ في علاقاتي ببعض الأشهاص في الوسط الفن

وأوضحت : كنت في ذلك الوقت تعاقدت مع شركة إنتاج علي 3 أفلام ولكني عدت في قراري وأبلغتهم إعتزالي الفن ولكن بعد الغياب 3 سنوات وعند عودتي شعرت أنني نضجت أكثر

مواصفات رجل أحلام إيمان العاصي

أكدت إيمان العاصي رغبتها في الوقت الحالي للزواج رغم رفضها الإرتباط لشعورها بصعوبة الأمر خصوصا بعد زواجها لشهرين فقط الأ انها تجد أن وجود شخص داعم لها وأِشياء مشتركة بينهما والحب سيجعل الأمر مختلفا .

وأشارت أنها لا تمتلك مواصفات كبيرة لرجل أحلامها ولكن تريدة شخص مخلص وليس كاذبا مشيرا الي ان قلبها يتعلق بسرعة وينكسر بسهولة

وعن شخصيتها قالت أنها لا تتعلم من أخطائها ومتسرعة في إتخاذ القرارات ومترددة وأي مشكلة تصبح بداخلها أكبر بسبب التفكير الزائد فيها لذلك تتجنب الجلوس وحيدة