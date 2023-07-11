الجديد شديد .. طافش جننت الشباب بالجلابية البلدي .. احلى من صافيناز

بيروت - ثريا شاهين - روَّجت الفنانة نسرين طافش، لمسلسلها الجديد “المداح”- المقرر انطلاق عرضه، اليوم- وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “نسرين” متألقة، في أحدث جلسة تصوير، بعدسة المصور ياسر الموجي، وعلقت عليها: “رمضان كريم عليكم حبايبي ومتابعيني الراقين، جعل الله هذا الشهر الفضيل فرجًا ورحمة ورزق وخير وبهجة وصحة للجميع”.

وأضافت: “انتظروا الليلة أولى حلقات مسلسل المداح على قناة النهار، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وقناة النهار دراما، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.. وغدًا على قناة إي ٔآر تي حكايات، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتطبيق فيو”.

قصة مسلسل المداح

يقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق، من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها.

ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل “المداح” بشخصية “صابر المداح”، وهو شاب ريفي، متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل في العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني، يرث من والده موهبة الإنشاد.