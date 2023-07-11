انت الأن تتابع خبر بدر خلف بفيديو فاضح وهو يستحم علنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كعادته بإثارة الجدل على مواقع التواصل، صدم الخبير الإماراتي بدر خلف المتابعين بمقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، أطل فيه بلوك نسائي وشعر طويل ومكياج، وهو عاري تماما ويستحم علنا.

بدر خلف يستحم علنا

ظهر بدر خلف وهو يقوم بحركات دلع ويقف تحت "الدوش" ويستحم ويبلل شعره، وعلق على الفيديو: "دلعتي نفسك اليوم يا كيكة".

انهالت التعليقات على فيديو بدر خلف الذي وصف بالفاضح، واكدوا أنه إنسان يعاني من امراض نفسية ويسيء إلى نفسه ليتصدر الترند ويثير الجدل.

بدر خلف يستفز المتابعين

الجدير بالذكر ان بدر خلف يثير الجدل باستمرار بمقاطع الفيديو والصور التي ينشرها عبر حسابه في تويتر، حيث يتقمص شخصية فتاة، ويرتدي ملابس نسائية ويدعي انه تزوج أكثر من رجل وأنجب أطفالا، ونشر صور جريئة برفقة "ازواجه".

وكان قد نشر الإماراتي كواليس شهر العسل في جزر المالديف، كما شكك بخبر حمله مرة أخرى وكتب على صورة له "بنات فيني لوعة تهقون حامل"؟

كم أغضب المتابعين في وقت سابق بنشر فيديو ظهر فيه وهو ينجب طفله بالمنزل، ويصرخ من الآم الولادة، وتعرض فيه لانتقادات حادة وهجوم من قبل رواد مواقع التواصل.