انت الأن تتابع خبر بالأخضر الملعلع.. اتفرج مي عمر في إطلالة مثيرة من الساحل الشرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة مي عمر زوج المخرج محمد سامي، حالة من الجدل، بين رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجاري، بسبب أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي والذي يطلق عليه رواد السوشيال ميديا بالساحل الشرير:

مي عمر:

وظهرت مي عمر في الإطلالة التي نشرت صور منها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام، خلال قضاء عطلتها الصيفية في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي مرتدية فستان من اللون الأخضر التي يحتوي على العديد من الورود بالإضافة إلي أنه مكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر.

تفاصيل إطلالة مي عمر:

أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت زوجة المخرج محمد سامي على ربط شعرها من الخلف مع استخدام بعض اللمسات من المكياج وأحمر الشفاه، حيث أنها علقت قائلة دع الأوقات الجيدة تعاد.

تعليقات الجمهور:

وعلق العديد من جمهورها على هذه الصور بين ما قام بمدحها مثل كانه الفستان طويل !!! ان شاء الله ما في شي مزعج، فيما قام البعض الأخر بتوجيه الانتقاد إليها مثل مش كفاية بقي الصور دي، فيما طالبها آخرون تقديم أعمال فنية جديدة خلال الفترة القادمة مثل “هتعملي أفلام ايه الفترة اللي جاية”.

أخر أعمال الفنانة مي عمر :

شاركت الفنانة المصرية في مسلسل علاقة مشروعة الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم مع كلا من ياسر جلال وميمي جمال وغيرهم، ثم بعد ذلك قام بالمشاركة في فيلم هارلي الذي جمعها بالفنانة محمد رمضان، وكان معها عدد أخر من الفنانين في مقدمته أحمد داش الذي شارك مع محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بالإضافة إلي كلا من محمود حميدة وحسني شتا.