انت الأن تتابع خبر اتفرج .. لحظة طرد أسرة حسن شاكوش وتمكين ريم طارق من فيلته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد مرة أخرى اسم حسن شاكوش لقائمة التريند في جمهورية مصر العربية بسبب كثرة البحث عبر محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على خلفية تنفيذ قوات من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قرار تمكيم ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش داخل كومبوند شهير، وخلال التقرير المفصل ستشاهد لحظة طرد أسرة حسن شاكوش.

تمكين ريم طارق زوجة حسن شاكوش من فيلته

قامت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، بالتمكين من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير، وذلك بعد تنفيذ قوات من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قرار تمكين ريم طارق من الفيلا.

وكان قد تقدم فهد مرزوق المحامي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، بشأن تنفيذ قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش وتم الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم اول اكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.

لحظة طرد أسرة حسن شاكوش

قامت قوات قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بتنفيذ قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير، حيث تم بالفعل طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا، وخلال لحظة التمكين كان يتواجد بداخل الفيلا نحو 10 أفراد من بينهم والدته وأشقائه وزوجاتهم.

دخلت ريم إلى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها، وذلك على خلفية اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

أول رد فعل لحسن شاكوش

قام حسن شاكوش بتراشق زوجته بالألفاظ أثناء تمكينها بالمشاركة من فيلا الزوجية، وعلى الفور تم قامت قوات الشرطة بأكتوبر بالتحفظ على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، واقتاد الضباط “شاكوش” داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

كشف فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش، أن ريم طارق استلمت الفيلا وخلال عملية التمكين قام المطرب الشعبي حسن شاكوش بتهديد زوجته في حضور مساعد مدير امن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: “هوريكي انتي هتقعدي بعد كده لوحدك” كما سبها بألفاظ جارحة.