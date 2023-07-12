انت الأن تتابع خبر شتم مراته قدام الأمن.. سر القبض على حسن شاكوش بسبب ريم طارق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المحامي فهد مرزوق مدفاع ريم طارق عن سر القبض على حسن شاكوش، وأكد أن الجهات المعنية تحفظت عليه سر القبض على حسن شاكوش، وهي من أبرز الأشياء التي أثارت حالة من الجدل الكبير مؤخراً بين متابعيه ومحبيه.

حسن شاكوش

وجاء سر القبض على حسن شاكوش الذي فجره دفاع ريم طارق، أنه تعدى على زوجته أثناء تنفيذ قرار جهات التحقيق بأنها تتمكن من مسكنها في أحد الكمبوندات الشهيرة، ولذلك تحفظت الشركة سريعاً عليه.

واجزم مرزوق خلال العديد من التصريحات الصحفية إن مطرب المهرجانات تعدى بالسب والقذف على زوجته ريم طارق، ووجه لها الكثير من الألفاظ الخارجة أثناء تنفذها قرار جهات التحقيق بأن تتمكن من مسكن الزوجية.

القبض على حسن شاكوش

ومن اتجاه آخر نفي محمد أبو العلا محامي مغني المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، كل ما انتشر حول إلقاء القبض عليه أثناء تنفذي قرار تمكين زوجته من مسكن الزوجية بعد حصولها عليه من خلال جهات التحقيق، وهو ذهب مع شاكوش إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد ريم طارق وتوجيه اتهام لها بالتعدي عليه بالسباب، وقالت ريم “معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة ادخل اتمكن من الفيلا وأخوه وابن اخته قاعدين معاه فيها، ومنتظرين من 4 ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة اخد هدومي لأنه مستولي عليهم”.

وقامت ريم طارق زوجة حسن شاكوش بنشر فيديو لايف من أمام الفيلا التي تصنف بأنها مسكن الزوجية في أحد الكمبوندات الشهيرة مع رجال الأمن، وأيضاً بعد حصولها على قرار التمكين من قبل جهات التحقيق على حسب وصفها، وأشارت أيضاً إلى أن شاكوش تعدي عليها بالسب والقذف، وقالت أنها غير قادرة على الدخول للفيلا حتى تحصل على ملابسها الخاصة بالرغم من قرار التمكين الذي حصلت عليه من قبل جهات التحقيق.