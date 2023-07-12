انت الأن تتابع خبر كاشفة نص جسمها.. رانيا يوسف تستعرض أنوثتها بلوك جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة رانيا يوسف ، مشاعر جمهورها ومحبيها ، بعدما ظهرت في إطلالة مثيرة ، على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وتفاعل معها الشباب غزارة.

رانيا يوسف

وظهرت رانيا يوسف ، في جلسة تصوير ساخنة ، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية جذابة ، مستعرضة قصة شعر جديدة ، مع استخدام مستحضرات التجميل ، وعلقت “لا تندم على أي شيء جعلك تبتسم”.

وتعتاد الفنانة رانيا يوسف على إلهاب مشاعر الجمهور ، وخاصة الشباب منهم ، من خلال الإطلالات الساخنة التي تظهر بها بين الحين والآخر.

فيلم التاروت

وتستعد رانيا يوسف ، لطرح أحدث أعمالها السينمائية ، وهو فيلم “التاروت” والتي تنتهي من تصوير جميع مشاهدها في هذا الفيلم ، التي تشاركها فيه ، الفنانة سمية الخشاب.

وتلعب الفنانة رانيا يوسف ،خلال أحداث فيلم “التاروت” شخصية “ماري” والتي تتعرض لحادث، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، أبرزها وقوعها في بئر الخيانة.

وكان الفنان محمد سليمان شوق الجمهور للشخصية التي تقدمها النجمة رانيا يوسف، والتي تقدم شخصية حبيبته ماري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، صورة تجمعه مع رانيا يوسف، وعلق عليها، قائلا:” انا بتخانق مع رانيا يوسف يا جماعة ومع مين؟ انتظرونا قريبا التاروت”.

يذكر أن الفنانة ، رانيا يوسف ، قد شاركت في بطولة مسلسل “عالم تاني” والذي عرض في شهر يناير العام الجاري 2023 ، كما شاركت الفنانة رانيا يوسف ، في بطولة فيلم “خلي بالك من اللي جاي” والذي يقوم ببطولته الفنان مجدي كامل، والفنانة سارة سلامة، والفنان القدير صلاح عبدالله.