شكرا لاهتمامكم بخبر عن افجر اطلالة على وجه الارض.. شقيقة هيفاء وهبي (رولا يموت) تبيح جسدها على السرير في أقوى مشهد صارخ على موقع دوت الخليج.

الرياض - روايدا بن عباس - آخر صورتين نشرتهما، ظهرت بهما بالبكيني. الأولى ظهرت تعرض مؤخرتها، مستلقية على سريرها، وكأنّها تبيح لحمها لكلّ خلق الله.

الثانية تعرض بها رجليْها العاريتيْن بالكامل

رولا التي تمتلك ثقافة عالية، لا نرى منها شيئًا.ألا تجيد سوى نشر هذه الصور المعيبة لها وتشويه صورتها أمام كلّ الناس؟

نقول دائمًا إنها مختلفة، وبالحقيقة تبدو أكثر اتزانًا، كما تتحدث وتخاطب بكلّ القضايا والمواضيع، ودرست في الجامعة لسنوات.

لكنّ ما يهم الناس كلّ هذا أمام كلّ ما رولا من تضع نفسها بهذا المأزق كلّ مرة، لذا لم يعد باستطاعتنا أكثر الدفاع عنها.

عليها أن تتوقع كلّ التعليقات السلبية والمهينة لها، لأنّها تعرف طبيعة محيطها والتقاليد والأعراف التي تحكم مجتمعنا.

ويمتنع دوت الخليج من نشر هذة الصور احتراماً وتقديراً لمتابعينا