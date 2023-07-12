انت الأن تتابع خبر «يا زين ما ربيتي».. ياسمين صبري تتغزل في أبناء عادل إمام وتشكر والدتهم (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تتصدر الفنانة ياسمين صبري قائمة التريند في جمهورية مصر العربية بسبب جمالها ورشاقتها من خلال صورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الانستجرام، ولكن المرة دي تصدر التريند بسبب تغزلها في أبناء عادل إمام، وخلال التقرير المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد.

ياسمين صبري تتغزل في أبناء عادل إمام

تحدثت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”، مشاركتها في فيلهما الجديد مع محمد إمام الذي يحمل عنوان “أبو نسب” والذي من المقرر عرضه قريبا في صالات السينما قريبًا.

وجهت ياسمين صبري الشكر والتحية للنجم الفنان محمد إمام، وقالت إنها سعيدة بمشاركتها للمرة الثالثة مع النجم محمد إمام وأنها تستمتع بالعمل معه.

وقالت: “إحنا فاهمين بعض وهو فاهمني وعارف أني سلسة جدا و المخرج رامي إمام كان أول مرة اشتغل معاه واتشرفت جدا بالشغل معاه وعايزة أقول أنه مخرج حساس وشاطر ودمه خفيف وبيحس جدا بالممثل وعايزة أوجة رسالة لوالدة محمد ورامي إمام لإنها زين ما ربت ودائما حقيقي وعايزة اقول للفنان عادل إمام يا زين ما أختار وانا متقابلتش مع الزعيم قبل كدا وانت كلمته في التليفون وبتمني له كل السعادة وطول العمر”.

أبطال فيلم ابو نسب

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.

وتجسد الفنانة ياسمين صبري شخصية لايف كوتش مدربة تنمية بشرية، بينما يجسد محمد إمام شخصية طبيب أطفال ويحدث بينهم العديد من المواقف الكوميدية خلال أحداث الفيلم.