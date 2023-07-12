انت الأن تتابع خبر سلمى الشيمي في التحقيقات: مبتصورش بالبكيني ولا مع رجالة وبحب ابسط الناس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تحقيقات سلمي الشيمي ، عن أقوال واعترافات جريئة أمام جهات التحقيق ، في تهمة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي ، لنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء.

سلمى الشيمي

ونصت تحقيقات سلمى الشيمي ، على أن البلوجر المتحررة ، متهمة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، لارتكاب جريمة نشر الفاحشة في المجتمع وإثارة الغرائز بين الشباب، وخدش الحياء .

ودفاعا عن نفسها ، أكدت البلوجر المثيرة للجدل ، في تحقيقات سلمى الشيمي ، أن لديها حساب على موقع تويتر ، ولكنه ليس مفعلا منذ سنوات ، بالإضافة إلى حساب آخر على سناب شات.

وتابعت : لما عملت صفحات على فيس بوك ، كان معايا أدمن يدير هذه الصفحات ويقوم بتصويري ، ورفع الفيديوهات على هذه الصفحات.

وعللت البلوجر سلمى الشيمي ، عن سبب إنشاء هذه الصفحات ، بأنها مرتبطة بشغلها والمختص في عروض الأزياء ، فهي تعمل وتعرض عملها على هذه الصفحات ، علما بأن عروض الأزياء التي تقوم بها موجهة إلى جمهور المغرب والعراق ، لأن الأزياء التي تروج لها ليست مصرية.

وأكدت أنها تقوم بتصوير الموضة والأزياء وتنشر فيديوهات دعائية لمصميين هذه الأزياء ومجموعة من البراندات الأخرى ، مؤكدة أنها لا تستثني الأطفال من رؤية المحتوى الخاص بها .

وأوضحت ، أنها تصور فيديوهات بالفستاتين والملابس الكاجوال ، والسواريه ، وتعرضها على تيك توك ، وتقوم بعرض حركات أثناء تصوير الفيديوهات.

وأكدت سلمى الشيمي ، أنها لا ترى مشكلة في الملابس التي تصور الفيديوهات بها ، خاصة وأنها تنزل إلى الشارع بنفس هذه الملابس ، وأنها تضع قواعد لنفسها ، فلا يمكن أن تنزل فيديوهات وهي بالمايوه ، أو فيديوهات أثناء تعاطي الشيشة أو الكحوليات أو صور مع رجال غير لائقة.