شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – مي عمر فتحت السوستة وبينت منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مي عمر، صورًا جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” في أحدث ظهور لها.

وظهرت مي عمر، في الصور بإطلالة رياضية جذابة، مرتدية ترينج باللونين الأصفر والرمادي كشف عن رشاقتها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها الأسود بطريقة مميزة.

وعلقت مي عمر علي الصور قائلة:” متجمعين علي الخير” نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتشارك مى عمر فى بطولة مسلسل نسل الاغراب بطولة كل من: دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل “نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما،