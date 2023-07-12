انت الأن تتابع خبر بالكاب الوردي.. مايان السيد تخطف قلوب الجمهور بسيلفي مثير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها و متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر خاصية “الاستوري” بموقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام.

مايان السيد

ظهرت النجمة مايان السيد في الصورة بلوك رياضي، يبرز قوامها الممشوق، حيث ارتدت تيشرت باللون الأسود و بنطلون لجينجز و حذاء باللون الأسود، ونسقت معه كاب باللون الوردي و حقيبة سوداء، و تركت سعرها منسدلا، و بدون وضع مكياج، وقد نالت الصورة إعجاب المتابعين.

آخر أعمال الفنانة مايان السيد

شاركت النجمة الشابة مايان السيد، في السباق الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل” 1000 حمد لله على السلامة”، والمسلسل من بطولة الفنانة الكبيرة الفنانة يسرا، وشارك به كل من: شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي سماء إبراهيم، عنبة، و العديد من الفنانين الشباب، و العمل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

يدور مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، في إطار كوميدي اجتماعي، وقصته تتمثل في دكتورة الإعلام، التي تدعي سميحة جاهين السويسي “يسرا” العائدة من كندا بعد فترة طويلة إلى مصر مع أبنها و بنتها، تنفيذًا لوصية زوجها وأبن عمتها الدكتور جلال، في البحث عن والدته وحماتها، لتتفا جئ بتغيرات كبيرة حدثت في المجتمع المصري، وتتوالي المواقف و المفاجآت خلال رحلت البحث.