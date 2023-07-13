انت الأن تتابع خبر مؤلف “كائن لا تحتمل خفته”.. من هو ميلان كونديرا الذي أحزن الكثير بوفاته؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم ميلان كونديرا الكاتب الفرنسي التشيكي قائمة التريند في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، بعد وفاته عن عمر ناهز الـ 94 عاما، وفقا لما ذكره التليفزيون التشيكي العام الأربعاء، وخلال موقع (عرب فايف) سنتعرف على من هو ميلان كونديرا الذي أحزن الكثير بوفاته؟.

وفاة ميلان كونديرا

تسبب وفاة ميلان كونديرا عن عمر ناهز الـ 94 عاما، وفقا لما ذكره التليفزيون التشيكي العام الأربعاء، في حالة من الحزن الشديد من قبل المواطنين في كافة أنحاء البلاد.

من هو ميلان كونديرا؟

يتسأل الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء البلاد، عن من هو ميلان كونديرا الذي أحزن الكثير بوفاته؟، إليكم أبرز النقاط التالية:

– ميلان كونديرا هو كاتب وفيلسوف فرنسي من أصول تشيكية

– ولد في الأول من أبريل عام 1929 لأب وأم تشيكيين.

– والد ميلان كونديرا عالم موسيقى ورئيس جامعة جانكيك للآداب والموسيقى ببرنو.

– تعلم ميلان كونديرا العزف على البيانو من والده

– درس علم الموسيقى والسينما والآدب

– تخرج في العام 1952 وعمل أستاذاً مساعداً، ومحاضراً في كلية السينما في أكاديمية براغ للفنون التمثيلية

– التحق بقسم التحرير في عدد من المجلات الأدبية.

– التحق ميلان كونديرا بالحزب الشيوعي في عام 1948

– تعرض للفصل هو والكاتب جان ترافولكا عام 1950 بسبب ملاحظة ميول فردية عليهما، وعاد بعد ذلك عام 1956 لصفوف الحزب، ثم فُصل مرة أخرى عام 1970.

– في العام 1953 كانت أول دواوينه الشعرية لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي

– ولم يُعرف كونديرا ككاتب هام إلا عام 1963 بعد نشر مجموعته القصصية الأولى غراميات مضحكة.

– فقد ميلان كونديرا وظيفته عام 1968 بعد دخول الاتحاد السوفييتى لتشيكوسلوفاكيا

– حصل على الجنسية الفرنسية عام 1981 بعد تقدمه بطلب لذلك إثر إسقاط الجنسية التشيكوسلوفاكية عنه عام 1978،

– وفي عام 1995 قرر كونديرا أن يجعل من الفرنسية لغة لسانه الأدبي من خلال روايته “البطء”.