الموت يغيب الصحفي محمد عبده قائد الجرادي
نعت وزارة الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الصحفي محمد عبده قائد الجرادي، الذي وافاه الأجل إثر تداعيات مرض عضال عن عمر ناهز الـ 73 سنة قضى معظمها في خدمة الوطن في المجال الصحفي في الوكالة.
وأشادت وزارة الإعلام ووكالة سبأ في بيان مشترك، بإسهامات ومناقب الفقيد وأدواره الوطنية، إذ كان من الكوادر الصحفية البارزة، التي أسهمت بإخلاص وتفان ومهنية في تطوير عمل الوكالة، وتعزيز حضورها، منذ التحاقه بها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وخلال تقلده عدد من المواقع التي تنقل بينها، وكان خلالها مثالا في الالتزام.
واعتبر البيان، رحيل الصحفي محمد عبده قائد الجرادي خسارة للإعلام اليمني، منوهًا ببعض محطات عمل الفقيد؛ إذ عمل في الإدارة العامة للأخبار المحلية، ومن ثم توثيق العمل الإخباري أثناء عمله بالإدارة العامة لمركز البحوث، وكذا في الإدارة العامة للتحرير العربي، وآخرها عضواً في هيئة التحرير بالوكالة، وكان في جميعها متفانيا ومحبا للعمل ودمث الخلق ولطيف المعشر.
وعبّرت وزارة الإعلام ووكالة سبأ عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وزملاءه والوسط الإعلامي بهذا المصاب ... مبتهلة إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وأصدقائه ومحبيه، الصبر والسلوان.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الرحمة بعد الصلاة عليه في جامع السنة في المدينة السكينة سعوان بالعاصمة صنعاء يوم غدٍ عقب صلاة الجمعة.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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