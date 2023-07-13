انت الأن تتابع خبر هذا هو أقوى حفل في مهرجان جرش والجمهور الأردني يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط حماس محبيها، ستنير الفنانة اللبنانية نجوى كرم، المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية في جرش، يوم 28 يوليو (تموز) الجاري، بحفل جماهيري من المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا ككل حفلاتها السابقة بمهرجان جرش.

نجوى كرم تنير المسرح الجنوبي

ستقدّم النجمة اللبنانية أجمل أغانيها القديمة والجديدة، ومن أغنيات البومها الأخير "كاريزما".

بدورها، نشرت الفنانة اللبنانية عبر تويتر منشورا حول مشاركتها في مهرجان جرش، وكتبت: "جايي يا جرش جايي" يوم الجمعة 28-7-2023، تفاعل الجمهور الأردني والعربي المتواجد لحضور فعاليات مهرجان جرش، مع الحفل المرتقب لنجوى كرم، ورجحوا ان يكون حفلها هو الأقوى والأكثر حضورا، في الدّورة 37 من المهرجان الذي ينطلق من 26 يوليو وحتى 6 أغسطس، تحت شعار "ويستمر الفرح".

من ناحية ثانية، حصد البوم نجوى كرم الجديد "كاريزما"، نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة واستماع عالية على موقع "يوتيوب” والمواقع الموسيقية، جيث تضمن الألبوم 7 أغنيات، منها: عشر دقايق، كاريزما، زعلك صعب، واني اشتقتلو، وغيرها.

إطلالة نجوى كرم تسحر الجمهور

يذكر ان نجوى كرم قد لفتت أنظار الجمهور بإطلالتها الأخيرة من دولة المغرب، حيث اطلت بفستان أنيق باللون الذهبي مزين بحركات شبابية، وجاء ضيقاً من الأعلى بفُتحة من الأمام،وظهرت بشعر أشقرمموج وتزينت بمكياج ناعم.

وانهالت التعليقات على صورتها، واشاد المتابعون بجمالها وسحر إطلالتها، وشبابها المتجدد.