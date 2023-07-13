انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري : هكذا ربّى عادل إمام أبناءه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الممثلة المصرية ياسمين صبري رسالة خاصة إلى الفنان المصري عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني ، من خلال شاشة التلفاز عبر برنامج ET بالعربي.



وكانت ياسمين صبري قد اشتركت مع أبناء عادل إمام المخرج رامي إمام والممثل محمد إمام أثناء تصويرها فيلم أبو نسب المنتظر عرضه قريباً ، مما دفعها إلى توجيه رسالة إلى والديهما لتعبر لهما عن امتنانها على تربية أبنائهما .

وقالت ياسمين صبري: "عايزة أوجه تحية غير متوقعة شوية، لوالدة محمد ورامي إمام، الأستاذة هالة، يا زين ما ربت، وللأستاذ عادل إمام الزعيم اللي هو يا زين ما اختار".



وأشارت ياسمين صبري إلى أنها لم تلتق بالزعيم عادل إمام حتى الآن، ولكنهما تحدثا في مكالمة هاتفية سابقا، معبرة عن شكرها العميق له على تربية أبنائه بصورة لائقة.



واختتمت ياسمين صبري رسالتها للزعيم قائلة: "محصلش نصيب وقابلته، لكن اتكلمنا في التليفون قبل كده، بتمنى له كل الصحة والبركة وطولة العمر يا رب".