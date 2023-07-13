انت الأن تتابع خبر حسن شاكوش إلى السجن وهذا ما قاله عن زوجته والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حصلت زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش على قرار من المحكمة بتمكينها من مسكن الزوجية، وهي الفيلا التي كانت تقيم فيها مع شاكوش عقب زواجهما.



بعد أزمة شاكوش مع زوجته مؤخرًا ، تمكنت الأخيرة من الحصول على الفيلا الخاصة بزوجها بدعوى قضائية ، وتوجهت برفقة قوة أمنية إليها ودخولها ، ما دفع شاكوش إلى الاشتباك مع الأمن والتلاسن مع زوجته وسبها وشتمها ، الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى اعتقاله ، وتمكين زوجته ريم من الدخول الى الفيلا بالقوة، وخروج أسرة مغني المهرجانات منها.



وتحفظت الشرطة على حسن شاكوش ونقلته إلى قسم أول أكتوبر، حيث تمّ استجوابه، كما توجّهت زوجته ومحاميها إلى القسم نفسه لإثبات ما تعرضت له لحظة تنفيذ قرار التمكين.



ونفّذت قوات الأمن قرار تمكين ريم طارق من الفيلا، بعدما أخرجت منها أسرة شاكوش بالكامل، وعددهم 10 أفراد، من بينهم والدته وأشقاؤه وزوجاتهم.



وصدر قرار التمكين لصالح ريم بعدما اتهمت شاكوش بطردها من الفيلا والاستيلاء على إيصال أمانة يتضمن مؤخر الصداق الخاص بها في أيار (مايو) الماضي.



وفي ردّه الأول على تمكين زوجته من الفيلا، قال شاكوش في بث مباشر من داخل مسكنه عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "مش هطوّل عليكم من قلب البيت عندي، وأنا عندي في البيت أهو موجود وأهلي وأمي وإخواتي منورني مشرفني، مش بيجوا لي كتير ولما بيجوا بالنسبة لي بيكون يوم عيد، وحبيت بس أطمنكم إن مفيش أي حاجة وإحنا لسه جامدين ومفيش إلا إحنا، وعلشان عندي حفلة بليل مستني كل حبايبي اللي جايين لي في المعادي".



وأضاف: الحمد لله الواحد ولا بيئته ولا تربيته ولا إمكانياته إنه يبهدل بنات الناس أو يجرحهم بأي كلمة وحشة لأنكم عارفين الست والبنت لو بصيت لها بصة وحشة توجعها ولا تربيتي ولا بيئتي ولا عيشتي ولا أهلي ربّوني على كده، عمري في حياتي ولا ضايقت حد ولا زعّلت حد ولا عملت مشاكل مع حد، وبيتقال عليا كده علشان يشهّروا بيا وشكلي يكون وحش قدّام جمهوري لكن ربنا مش على كيف حد".