انت الأن تتابع خبر متقدرش تبطل هز وسطها.. فيفي عبده تصدم الجمهور بسبب اعتزال الرقص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة فيفي عبده بتوجيه رسالة إلى جميع منتقديها من الجمهور، والسبب هو الهجوم عليها بعدما نشرت فيديوهات رقص لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت أيضاً إلي أنها تحب مهنتها كثيراً وتريد أن تعمل بها لأخر يوم في عمرها.

فيفي عبده

وظهرت الفنانة فيفي عبده في برنامج et بالعربي، وقالت “لو عندي 90 سنة وقادرة هعمل اللي أنا بعمله ليه أقعد في البيت وليه تمنع عني الأكسجين، وأنا بحب الرقص جداً جداً، وعدد قليل من الناس اللي بيقولوا الكلام ده حاقدين عليا ومتغاظين مني ولكن الناس اللي بتحبني بيحبوني في كل حالاتي”.

واستكملت فيفي قائلة “كله بيقلدني دلوقتي وعندي كلمات وجمل شهيرة ليا كله بياخدها مني، لأول مرة بقول لجمهوري ارحموني الناس كلها بتحبني، لكن أنا ممكن أحسد نفسي والحسد موجودة ولكن زاد عن حده معايا، ومش عاوزة أضعف وأقول لهم أني محسودة لأني مش عاوز حد يعطف عليا وأنا دايما واقفة زي الأسد برقص ومبسوطة وبسمع المزيكا، ومش عاوزة اكئب الناس لأن الناس دي بتصحى من النوم تشوف صفحتي ويشوفوا عاملة إيه”.

مرض فيفي عبده

وأما عن مرض فيفي عبده تحدثت قائلة “تدهورت حالتي الصحية بسبب أن الغضروف قفل على العصب، وبالتالي العصب مبقاش يتحرك ورجلي أصبحت ثقيلة جداً، وربنا يتم شفائي على خير، عشان الصحة تاج ولو مال الدنيا كله معاك ومفيش صحة يبقي أنت مش معاك أي حاجة”.

وأضافت “أن بأكد مليون في المئة أن معمولي عمل متحركش من السرير ولو أعرف مين اللي عمل ليا العمل أقوله أبوس رجلك فكهولي حرام عليك أفضل في السرير كده، وأقوم من حاجة الاقي حاجة تانية بجد حرام، وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل”.