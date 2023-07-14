انت الأن تتابع خبر بتنشر الرزيلة وتعرض جسمها.. من هي سلمى الشيمي عارضة الأزياء المثيرة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الموديل سلمى الشيمي على مؤشر بحث جوجل بشكل كبير، وذلك جاء بالتحديد بعدما ألقي رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة، القبض عليها في محافظة الإسكندرية، وتوجيه لها الكثير من التهم ومن أبرزها نشر صور ومقاطع فيديو لها منافية للأداب العامة

سلمى الشيمي

وتبلغ سلمى الشيمي 25 عام وهي من شبرا مصر في القاهرة، وتخرجت من كلية التمريض عام 2018 وتركتها واتجهت إلى عالم الأزياء والموديل، وهي اشتهرت كثيراً في مجال عرض الأزياء، وانتشرت لها الكثير من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء والتي لا تتلاءم أبداً مع ثقافة الشعب المصري، وتتعرض إلي هجوم الدائم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعاونت أيضاً سلمى مع العديد من ماركات الملابس في الدول العربية لعرضها كونها تعمل موديل، وقبل أن يتم إلقاء القبض عليها تعاونت مع ماركة أنجل جولد للدعاية وهو براند إماراتي، وتعاونت مع المطرب محمود الليثي وظهرت معه في فيديو كليب عنوانه “لامتا قول لامتا”، وظهرت في فوتوسيشن في الأهرامات وأثارت به حالة من الجدل الكبير بين الكثير من المواطنين.

القبض على سلمى الشيمي

وألقت الشرطة القبض على سلمى ووجهت لها الكثير من الاتهامات ومنها أنها تنتهك حرمة الحياة الخاصة وترسل الفيديوهات والصور الخادشة للحياء مقابل حصولها على أموال من الأشخاص، وقامت أيضاً بتصوير سيشن خادش للحياء بملابس مثيرة أظهرت جسدها في المنطقة الأثرية التي توجد في سقارة.

وتقضي حالياً سلمى الشيمي حياتها في السجن بعدما اعترفت بكل ما ارتكبته خلال الفترة الماضية من أفعال لا تليق بالمجتمع المصري، وتقضى فترة العقوبة الخاصة بها والتي تم الكشف عنها مؤخراً بعدما تم إلقاء القبض عليها.