انت الأن تتابع خبر رغم الصور الرومانسية.. القصة الكاملة حول انفصال نسرين طافش عن زوجها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - للمرة الثانية على التوالي، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش ، عبر ستوري على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، طلاقها رسميًا من الدكتور شريف شرقاوى.

نسرين طافش”.

دام زواج الفنانة نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي لمدة ثلاث أشهر بعد رجوعهم لبعض المرة الأخيرة، بعد انفصال دام لمدة 6 أشهر، أي منذ إبريل الماضي.

وكتبت نسرين طافش عبر ستوري على “انستجرام”، قائلة: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية. نسرين طافش”.

انفصال نسرين عن زوجها

ويرجع السبب الأصلي لانفصال نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، لوجود خلافات عديدة منذ بداية زواجهما.

وكانت المشكلة الأولى التي تعرضت لها نسرين أثناء زواجها قبل الطلاق الأول، أنها تفاجأت بقيام طليقة شريف شرقاوي الأولى بنشر صور لها بعد قيامه بضربها ضربا مبرحا.

واتضح أن السبب الثاني قيام الجمهور بالهجوم عليهما بعد صورهما الأخيرة، وهو ما دفعها إلي حذف جميع صورهما معا، مما اغضب شريف شرقاوي، حيث قرر الثنائي الانفصال بعد زواج استمر خمسة شهور.

طلاق نسرين وزوجها شريف شرقاوي

وأعلن شريف شرقاوي طليق الفنانة نسرين، أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق إنستجرام عن سبب عدم ظهورهما سويا.

وكتب أحد متابعي شريف شرقاوي عبر انستجرام، قائلا:” فين نسرين طافش.. اطلقتو؟”، ليجيب عنه قائلا:” تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر .. المهم هو السلام والاحترام”.

انت الأن تتابع خبر رغم الصور الرومانسية.. القصة الكاملة حول انفصال نسرين طافش عن زوجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

للمرة الثانية على التوالي، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش ، عبر ستوري على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، طلاقها رسميًا من الدكتور شريف شرقاوى.

نسرين طا

دام زواج الفنانة نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي لمدة ثلاث أشهر بعد رجوعهم لبعض المرة الأخيرة، بعد انفصال دام لمدة 6 أشهر، أي منذ إبريل الم