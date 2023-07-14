انت الأن تتابع خبر زوج نسرين طافش يفجّر الرد بعد الطلاق وما قاله صدم الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت الفنانة السورية نسرين طافش قد أثارت صدمة الجمهور بإعلان خبر طلاقها من مدرب الطاقة المصري، شريف شرقاوي، للمرة الثانية بعد عودتها له بشهر مايو الماضي.

الشرقاوي يعلق على طلاقه من طافش

كتبت طافش عبر خاصية الستوري على الفيس بوك والإنستغرام: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي..أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

وفي أول تعليق له على نبأ طلاقه من طافش، نشر الشرقاوي عبر الإنستغرام صورة له وهو يجلس على شاطئ البحر بمفرده، وعلق عليها: "فليكن ذلك حتى تعرف أنك مبارك ومرشد، لا تقاوم أبدًا تقبل دائمًا لأن هذا هو قبول ألوهيتك"، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن الطلاق أو أسبابه، كما أغلق خاصية التعليقات تجنبا للرود السلبية.

طافش والشرقاوي يتطلقا للمرة الثانية

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي ينفصل بها الثنائي، حيث أعلنا الطلاق في نوفمبر الماضي بعد 6 أشهر فقط من الزواج، ثم عادا لبعضهما قبل أشهر قليلة وأعلن الرقاوي هذا الخبر من خلال صورة علق عليها: "سعيد وفخور أن أنت أنا"، لترد عليه طافش: "أحبك يا حبيبي".



وكشفت النجمة السورية قبل أيام، خلال حلول ضيفة على برنامج كاربول كاراوكي، عن الأسباب الحقيقية وراء عودتها إلى زوجها، وأكدت أنه في فترة الانفصال، شعر كلًّا منهما بقيمة الآخر، وعدم قدرته الإستمرار دونه لذا قررا الارتباط مرة أخرى، لهذا جاء خبر طلاقهما الثاني صدمة للجمهور.