انت الأن تتابع خبر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بسبب الإنجاب يشعل المواقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر طلاق الفنانة المصرية هنا الزاهد من زوجها النجم أحمد فهمي حديث مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.

وأشارت بعض صفحات التواصل أن الطلاق بين الثنائي تم بسبب تأخرها بالإنجاب وحدوث الكثير من المشاكل بين هنا وعائلة زوجها.

وبعد ان أثارت هذه الأخبار الضجة، خرجت هنا الزاهد عن صمتها، وتحدثت حول هذه الأخبار خلال حلولها ضيفةً في برنامج تلفزيوني على هامش عرض فيلمها "مستر إكس" وأكدت ان أي شيء يحدث كل الناس ستعرف فيه، لهذا تفضل الصمت عن الشائعات وعدم الخروج للتأكيد او النفي، لأن الحديث بهذه المواضيع تجعله أكبر.

أما حول تأخرها في الإنجاب، أشارت الفنانة المصرية، ان كل شيء في الحياة قسمة ونصيب، وهي مشغولة في هذه الفترة وكذلك زوجها، ولا أحد يعرف ما يكتب الله له.

وكشفت الزاهد إيجابيات وسلبيات العمل مع زوجها في فيلم واحد، فمن سلبياته تقييد حركتها حرصا منها على عدم إزعاحه او التصرف بطريقة لا تعجبه خلال التصوير، فمثلا عندما لا يعجبها المكياج أو تسريحة الشعر خلال المشاهد وتطلب تعديله يرفض ويقول لها: "ما خلاص بقى".

اما إيجابيات العمل مع أحمد فهمي في نفس الفيلم، حرصه على تقديمها الافضل، واعطائها نصائح ويجعلها تقدم أفضل ما عندها.

الجدير بالذكر أن فيلم "مستر إكس" من بطولة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، بجانب نخبة من النجوم أبرزهم: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ريم مصطفى، وغيرهم وتدور احداثه في إطار كوميدي حول فكرة الزوج أو الحبيب السابق لكل شخص.





