انت الأن تتابع خبر تركي آل شيخ يتصدر المواقع بسبب وضعه الصحي الحرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم المستشار تركي آل الشيخ، ترند مواقع التواصل بعد خضوعه قبل أيام قليلة لعملية جراحية حرجة في نيويورك.

نادي الميرا يكشف خضوع آل شيخ لجراحة حساسة

كان نادي ألميريا الإسباني قد كشف عن خضوع آل شيخ لعملية جراحية، ونشر بياناً عبر موقعه الرسمي، تمنى فيه الشفاء العاجل لمالكه، دون الخوض بتفاصيل العملية، وختم بيانه بالقول: "نود أن نعرب عن دعمنا خلال هذا الوقت الصعب، ونتمنى له دوام الصحة والعافية".

وأشار بعض المقربين من المستشار السعودي، أنه كان قد تعرض قبل أيام لوعكة صحية تتعلق بالأوعية الدموية، استدعت سفره إلى أحد مستشفيات نيويورك لتلقي العلاج.

وقيل في وقت سابق أن تركي آل شيخ يعاني من ورم في الرأس، دون الكشف عن التفاصيل او مدى مصداقية الخبر.

مشاهير العالم العربي يتمنون الشفاء لتركي

شارك الكثير من النجوم والمشاهير والإعلاميين والشخصيات العامة، بهاشتاق #تركي_آل_شيخ، وتمنوا له الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، من بينهم الفنانة المصرية شريهان، رئيس الاتحاد العربي للهجن عبد العزيز السويكت، الدكتور حسام يوسف، الممثلة السعودية نيرمين محسن، نواف العصيمي، وغيرهم الكثير.

من ناحية ثانية، كانت مواقع التواصل قد نشرت صورة منسوبة لتركي آل شيخ ظهر فيها وهو عل سرير المستشفى بحالة صعبة، الا ان المستشار السعودي، خرج ونفى ان تكون الصورة له وأكد ان حالته الصحية جيدة، وتبين أن الصورة ليست له بل لمواطن سعودي نُشرت صورته في المستشفى منذ 2019.