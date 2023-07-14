انت الأن تتابع خبر خمر وفتيات .. مسلسل كوري يسيء للعرب والخليجيين وبيان عاجل للتوضيح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت بعض حلقات المسلسل الكوري “ملك الأرض” غضباً كبيراً في العالم العربي، ومواقع التواصل لما تضمنته من مشاهد مسيئة للعرب.

مسلسل كوري يسيء للعرب

وفي التفاصيل، قام فريق عمل المسلسل باختيار ممثل هندي لتقمص دور أمير ورجل أعمال عربي ثري في الحلقتان السابعة وظهر الرجل وهو يرتدي ملابس خليجية، ويشرب الخمر ويغازل الفتيات، بطريقة غير لائقة داخل ملهى ليلي.

وبعد إن أثارت هذه المشاهد ضجة كبيرة، قامت الشركة المنتجة للمسلسل، باصدار بيان عاجلباللغة العربية والإنجليزية أعربت فيه عن أسفها على الإساءة، وتعهدت بتصحيح هذه المشاهد.

شركة الغنتاج تعتذر

قدمت الشركة اعتذارها، لعدم مراعاة الثقافات الأخرى القيمة، وتشويه صورة الآخرين، مؤكدة أنه لم تقصد الإساءة لأي بلد أو ثقافة، لكن كان هناك نقص في الفهم والخبرة، وتعهدت انها ستبذل قصارى جهدها لإنشاء محتوى يستمتع فيه الجميع بغض النظر عن مكانه وثقافته.

شن نشطاء من بعض الدول العربية، حملة واسعة لخفض تقييم المسلسل الكوري على مختلف المنصات والمواقع، كما وصل التقييم السلبي إلى الفندق الذي تم تصوير المسلسل فيه.

الجدير بالذكر ان مسلسل “ملك الأرض” تدور احداثه حول نصاب محترف ينفذ عمليات احتيال للثراء على أساس تجارة الأراضي، لكن القصة تتطور عندما يقع هذا الخص في حب امرأة غامضة، يواجه معها الكثير من التحديات