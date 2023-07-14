انت الأن تتابع خبر طلاق نسرين طافش بسبب الخيانة وصورة حميمية تفضح المستور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأ شريف الشرقاوي، طليق الفنانة نسرين طافش متابعيه، بعد ظهوره برفقة فتاة داخل إحدى النوادي الرياضية.

صورة الشرقاوي مع فتاة تفضح المستور

نشر الشرقاوي عبر خاصية الستوري في إنستغرام صورة له في نادي رياضية وظهرت برفقته فتاة تحتضنه وتضع يدها على كتفه وهي تلتقط صورة سيلفي، وعلق على الصورة: "لا شيء أفضل من العودة إلى نفسك".

أثارت الصورة جدلا واسعا بين المتابعين الذين تساءلوا عن هوية الفتاة وإن كانت حبيبته الجديدة، أو انه خان نسرين طافش ما تسبب بانفصالها عنه، والتزم الشرقاوي الصمت على التعليقات ولم يرد عليها.

وتداولت بعض الصفحات الصورة، وأرفقت بتعليق كُتب فيه: "طلاق نسرين طافش بسبب الخيانة".

طلاق طافش والشرقاوي تثير الضجة

يذكر ان نسرين طافش قد صدمت المتابعين بعد إعلان طلاقها رسميا من زوجها شريف الشرقاوي للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، وكتبت عبر خاصية الستوري في فيسبوك وإنستغرام :تم طلاقي رسميا"، وطالبت من الجميع احترام خصوصيتها وعدم الخوض بتفاصيل الأمر.

وكان الثنائي قد اعلن عودتهما لبعضهما بعد 6 أشهر من الطلاق، بسبب الخلافات، وكشفت مؤخرا في لقاء تلفزيوني ان فترة انفصالهما جعلت الحب بينهما أقوى واكتشفا انهما لا يستطيعان الإستمرار بعيدا عن بعضهما، لهذا قررا الارتباط مجددا، وبعد هذا الحديث بأيام تم الطلاق بينهما، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية.

الجدير بالذكر ان طافش وزوجها قد تعرضا للكثير من الإنتقادات بسبب الصور الحميمية التي ينشرانها عبر حسابتهما على مواقع التواصل، سواء قبل الانفصال الأول او بعد عودتهما، بالإضافة إلى كلمات الغزل الجريئة التي يتبادلانها أمام الجميع، ما جعل البعض يعبر عن استيائه من هذه التصرفات غير اللائقة.