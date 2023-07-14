انت الأن تتابع خبر نهاية مؤلمة .. نجمة العشق الممنوع على كرسي متحرك هل اعتزلت؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه نجمة مسلسل "العشق الممنوع"، الفنانة التركية بيرين سات، من داخل المطار وهي ترتدي الطاقية وتجلس على كرسي متحرك، ويقوم أحد العاملين بدفعها.

ورغم محاولات زوجها النجم التركي كينان دوغلو، وحراسها الشخصيين بمنع الصحافة من الاقتراب من بيرين وتصويرها الا ان الكاميرات بقيت تلاحقها وتلتقط الصور والفيديوهات لها.

وخلال الفيديو المتداول، ظهرت الفنانة التركية وهي تبتسم لعدسات الكاميرا، وأجابت على أسئلتهم حول سبب جلوسها على كرسي متحرك وأكدت انها تعرضت لالتواء في كاحلها.

يذكر ان بيرين قد صدمت الجمهور في وقت سابق بعدما اعلنت عبر حسابها في إنستغرام دخولها عالم الغناء والموسيقى، حيث أكدت ان البومها الغنائي جاهز ولم تحدد موعد اصداره.

وانتقد المتابعون قرار النجمة التركية، وأشاروا إلى أن نجاحها بالتمثيل لا يعني نجاحها في عالم الغناء.

وكانت قد أعلنت النجمة التركية عدم العودة الى المسلسلات التلفزيونية والاكتفاء بأعمال المنصات الرقميّة وذلك لأنها لا تريد التمثيل في أي مشروع يكون خاضعًا للرقابة، وقالت في تصريحها: "بعد تذوقك للحرية لمرة، من الصعب جداً ان تعود لتكون مقيدًا".

يذكر أن بيرين سات قد اشتهرت في العالم العربي بشخصية "سمر" بالمسلسل التركي المدبلج العشق الممنوع، والذي عرض عام 2008، وتم انتاج فيلم مقتبس عنه بعنوان: "بيهتار" لكن ببطولة ممثلين آخرين.