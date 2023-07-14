انت الأن تتابع خبر زواج عمرو مصطفى وسميرة سعيد يتصدر الترند وبحث غوغل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر زواج الفنان المصري عمرو مصطفى من النجمة المغربية سميرة سعيد تريند محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي.

زواج سميرة سعيد وعمرو مصطفى

أعرب المتابعون عن صدمتهم بهذا الزواج، وأكدوا انهما لا يليقان ببعضهما من ناحية العمر، بينما بارك البعض الآخر لهما وتمنوا لهما زواجا سعيدا.

وبعد ان أثار هذا الخبر ضجة كبيرة بين الجمهور، خرج عمرو مصطفى عن صمته، ونفى خلال حلوله ضيفاً على برنامج “أجمد 7″ هذا الخبر، وأكد ان الزواج مجرد شائعة، وقال: "هي حبيبتي لكنها اختي وصحبتي.. وهم بيحاربوني بالشائعات".

وأضاف النجم المصري، ان البعض اخترعوا هذه الشائعة حتى يضايقوه ويحاربوه لأنهم يكرهون أي أحد ينجح ويعمل.

عمرو مصطفى ورامي صبري يعلنا الصلح

أعلن النجمان تصالحهما، بعد الخلاف الذي حدث بينهما بسبب لحن أغنية "يمكن خير" حيث كان مصطفى قد حذف الأغنية واتهم رامي بسرقة لحن أغنيته.

وقال عمرو مصطفى، أن رامي صديق له على المستوى الشخصي وليس كفنان، وأكد انه لو اخطأ بحقه سيخرج ويعتذر وسيكون فخورا بنفسه، لكنه تعرض للأذى والاتهامات من قبل الجمهور ووصفوه بالمغرور، ولم يكن يستحق كل هذا التطاول.

وأكد الملحن المصري، أن الموضوع تصاعد لما جاء في (نجوم إف إم) وشعر بالضيق عندما قفل له الأغنية من على (يوتيوب) وكان سيشعر بالفرح عند نجاحه ونجاح أي فنان مصري، وكان سيقف بجانب رامي صبري لو وقع في أي أزمة.

وأشار مصطفى انه لن يرفع قضية، وسيعيد الأغنية على قناته لأنه يحب رامي، لكن لن يهز هيبته في الموسيقى.