انت الأن تتابع خبر عبير صبري: أنا مش بتاعة إغراء ونفسي أمثل مع آل باتشينو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - آثارت تصريحات الفنانة عبير صبري، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بسبب ما قالته خلال لقائها في برنامج تفاعلكم على قناة العربية، وخلال موقع (دوت الخليج) سنتعرف على كل ما هو جديد بشأن ذلك.

عبير صبري تكشف عن حلما بالتمثيل مع آل باتشينو

كشفت الفنانة عبير صبري، خلال لقائها مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، عن حلمها بالتمثيل مع الممثل والمنتج العالمي ألفرِيدُو آل باتشينو، وقالت: “إن الحلم ده ممكن يتحقق في الجنة إن شاء الله”.

الفنانة عبير صبري تندم على قرار خلعها للحجاب

أعربت الفنانة عبير صبري، عن ندمها بشأن قرار خلع الحجاب، وقالت: “زعلت لما قلعت الحجاب، ويمكن ربنا يكتبلي تاني إني ألبسه في يوم من الأيام”.

وعن إيمانها بالحسد، قالت الفنانة عبير صبري، إنها تؤمن بالحسد وأن الكثير من المشاكل والمواقف التي تمر بها تؤكد على أنها محسودة.

عبير صبري تكشف عن رأيها في تصنيفها كممثلة إغراء

كشفت الفنانة عبير صبري، عن رأيها في تصنيفها كممثلة إغراء، قالت: “لا أصنف كممثلة إغراء لاننا معندناش ممثلات إغراء في مصر.. النوعيات دي من الأدوار مبقتش موجودة لكني بصنف نفسي كممثلة موهوبة”.

وعن عمليات التجميل، قالت عبير صبري: أنها لم تخضع لأي عملية تجميل وأنها لا تتباهى بأي شئ إلا بموهبتها.

وأما عن علاقتها بزوجها، قالت عبير صبري: “أنا وزوجي مش عايشين في نفس البلد مع بعض؛ لأني مصرية وهو فلسطيني وعنده مكتب محاماة في دبي وبنتقابل في أوقات إجازته وإجازتي”.

آخر أعمال عبير صبري

ولعل آخر أعمال عبير صبري هي مسلسل جميلة الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023، وشاركت فيه الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.