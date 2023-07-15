انت الأن تتابع خبر استغل القاصرات وارتكب الفضائح: زوجة حسن شاكوش تفجّر المستور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال الخلافات بين ريم طارق وزوجها مغني المهرجانات حسن شاكوش تتصدر حديث مواقع التواصل، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي فجرتها زوجته عبر مقاطع نشرتها على الإنستغرام.

حسن شاكوش يستغل القاصرات

افتتحت ريم مؤخرا حسابا جديدا على إنستغرام، ونشرت عبره فيديوهات أكدت فيها أنها انفصلت عن زوجها السابق في 2022، وشاكوش غنى في عرسها، وبعد الانفصال سأل عنها ورغب الارتباط بها.

وأضافت زوجة شاكوش في الفيديو أنها فتحت حسابها الجديد لترد عليه وعندما ينتهي الموضوع ستقفله، لأن هدفها ليس الشهرة، ولفتت إلى أنها عملت كل ما في وسعها ولم تقصر معه وحاولت علاجه من جنونه، لكنها لم تستوعب الغدر.

وأكّدت ريم طارق أن الكثير من الفتيات بعثن لها رسائل كشفن فيها تعرضهن للاستغلال من قبل شاكوش من خلال الزواج بهن عرفياً واحتفاظه بعقود الزواج على حد قولها، وهددته بكشف الكثير من الأسرار المخفية.

الخلافات بين الثنائي تنفضح علنا

من ناحية ثانية كان حسن شاكوش قد نفى عبر بث مباشر على الفيسبوك الأخبار التي تم تداولها حول الاعتداء على زوجته أثناء تنفيذ حكم تمكينها من دخول منزل الزوجية، وأكد انه يحترم النساء ولا يمكن أن يسيء اليهن، كما انكر القبض علي واحتجازه، وأكد أنه متواجد داخل منزله، ووسط عائلته الذين قدموا لزيارته.

يذكر ان شاكوش قد ادعى ان سبب انفصاله عن زوجته ريم بسبب اخفائها حقيقة زواجها قبله، رغم تأكيدها انه كان يعرف ذلك قبل ارتباطها به.