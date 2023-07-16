انت الأن تتابع خبر انتحار نجمة آراب آيدول ترعب الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالأنباء التي تم تداولها حول انتحار نجمة "آراب آيدول" ميرنا هشام عقب اختفائها لفترة طويلة.

انتحار ميرنا هشام تثير الضجة

كان آخر منشور لميرنا عبر حسابها قالت فيه: "مخيفة سرعة الأيام"، ونشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن سرعة الأيام والتقدم بالعمر بشكل سريع دون ان تعمل شيء يستحق بهذه الحياة وكأنها لا تزال واقفة في مكانها.

وما أثار قلق الجمهور حول انتحار نجمة آراب آيدول، ما كتبه أصدقاؤها عبر مواقع التواصل، حيث استنكروا فعلتها بمحاولة إنهاء حياتها، ومن بين التعليقات: "يا رب الطف بيها ونجيها"، "ليه بس كده ياحبيبتي"، "حد يعمل في نفسه كدة"، "صوتها كان جميل ياريت حد يطمنا عليها".

وما أكد محاولتها الانتحار ما كتبته صديقتها: "بجد زعلتيني عليكِ يا ميرنا، ليه تعملي كدا في نفسك..الانتحار عمره ما كان حل".

وفي التعليق الأول لعائلتها، كتبت عزة موسى، والدة ميرنا هشام كلمات غامضة عبر الفيسبوك: "حسبي والله ونعم الوكيل في اللي كان السبب"، ما دفع الجمهور للتساؤل حول الشخص الذي تسبب بانهيار النجمة المشهورة وادى بها لمحاولة الانتحار.

ميرنا هشام مغنية مصرية معروفة، بدأت شهرتها في 2013 خلال مشاركتها في برنامج المواهب «أراب أيدول»، ثم قدّمت العديد من الأغاني، وتعاونت مع الفنانة رنا سماحة، والفنان هيثم شاكر.