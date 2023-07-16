انت الأن تتابع خبر محمد رمضان بملابس نسائية شفافة أخجلت الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتاد الفنان المصري محمد رمضان إثارة الجدل في كل ظهور له على مواقع التواصل الإجتماعي، سواء في إطلالاته وملابسه الغريبة او بتصريحاته الخارجة عن المألوف.

محمد رمضان بالشفاف

خلال الساعات الماضية، تصدر محمد رمضان حديث مواقع التواصل، بعد انتشار صورة له مرتديا ملابس شفافة باكمام طويلة كشفت عن عضلات جسده، اثناء تواجده في اليونان لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "تطبطب" المقرر طرحها اليوم الأحد عبر حسابه في يوتيوب.

ونشر رمضان صور وفيديو عبر الإنستغرام من كواليس كليب الأغنية، وظهر بوضعيات أغضبت الجمهور، حيث ظهر وهو يرتدي روب الاستحمام ويجلس بحضنه عدة فتيات.

أثارت ملابس رمضان استياء الجمهور الذين انتقدوا اطلالته الشبيهة بالنساء، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها ملابس شفافة، حيث سبق وشبه الجمهور ملابسه بفستان الفنانة رانيا يوسف، وخلق أزمة وصلت إلى القضاء بتهمة خدش الحياء العام.

كما اتهمه البعض بالترويج إلى تعدد العلاقات النسائية من خلال الأعمال التي يقدمها سواء في المسلسلات او الاغاني والكليبات.

نجوم ظهروا بملابس نسائية

وتاتي أزمة ملابس محمد رمضان الشفافة بعد الهجمة التي تعرض لها الفنان أحمد سعد الذي ظهر في حفله بالسعودية بقميص شفاف، بالإضافة إلى مطرب الراب ويجز، والفنان أحمد مجدي الذين أطلوا على الجمهور بإطلالات مشابهة.

من ناحية ثانية، يستعد رمضان لطرح فيلمه الجديد «ع الزيرو» خلال صيف هذا العام، إلى جانب الفنانة نيللي كريم، ونخبة من النجوم أبرزهم: شريف سلامة، جومانا مراد، شريف دسوقي، وغيرهم.