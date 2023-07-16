حصاد وزارة الثقافة في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 04:27 مساءً - يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة على أبرز وأهم الأنشطة التى قامت بها الوزارة على مدار الأسبوع الماضي والتى تتمثل في:

• وزيرة الثقافة تلتقي المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة لبحث ترتيبات الاحتفاء بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، السيدة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث آليات تدعيم العلاقات الثنائية بمجالات صون وحفظ التراث، ومناقشة عدد من الترتيبات المتعلقة بمشاركة مصر في الاحتفاء بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

• وزيرة الثقافة تفتتح برنامج احتفالات الأعلى للثقافة بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سلسلة الندوات التي يُنظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، احتفالًا بذكرى مرور ١٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو، والتي تستمر حتى ١٢ يوليو الجاري، بمقر المجلس.

• وزيرة الثقافة تتابع ورشة تعليم أساسيات لغة الإشارة للعاملين بقطاعات الوزارة ضمن مبادرة "جوة الدايرة"

تابعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثانية من لغة الإشارة ضمن مبادرة (جوة الدايرة)، لتعليم أساسيات لغة الإشارة للعاملين بالإدارات المُختصة بتنفيذ الأنشطة الثقافية المعنية بذوي الهمم بمختلف قطاعات الوزارة، والتي يُنظمها المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

• وزيرة الثقافة تستقبل الفنان علي الحجار وتُعلن تبني "مشروع 100 سنة غنا"

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير علي الحجار، بمكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع "100 سنة غنا"، الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

وقالت وزيرة الثقافة: "إن الوزارة منفتحة على التعاون مع كافة المشاريع الجادة التي تهدف إلى الحفاظ على تراثنا الفني، واكتشاف المواهب بجميع المجالات.

• وزيرة الثقافة تفتتح "معرض الأوبرا الثاني للكتاب" ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 10 سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 10 سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بساحة دار الأوبرا المصرية، وقالت وزيرة الثقافة: "إن افتتاح "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، يأتي كجزء من احتفالات قطاعات الوزارة المختلفة بثورة 30 يونيو، التي حفظت هوية الوطن، وأرست دعائم القيم المصرية الأصيلة، وكانت انتصارًا لمعركة الوعي.

• وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتكليف عمرو البسيوني للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وندب هشام عطوة مستشارًا للوزارة للشؤون الفنية.

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بتكليف المحاسب عمرو البسيوني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا للفنان هشام عطوة، الذي صدر له قرارًا للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والفنية.

• تحت رعاية وبحضور وزيرة الثقافة..

المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو

تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يُقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات حول القضايا المرتبطة بالثورة ودورها في بناء الجمهورية الجديدة، احتفالًا بذكرى مرور ١٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو، وذلك خلال الفترة من الإثنين ١٠ يوليو حتى الأربعاء ١٢ يوليو الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

• وزارة الثقافة تُصدر الطبعات العربية للأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات

في إطار خطة وزارة الثقافة، لدعم ورعاية المواهب في مجال الترجمة، أصدر المركز القومي للترجمة، الطبعات العربية من للأعمال الفائزة بالدورة الأولى لمسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية، والتي أُقيمت تحت شعار "ترجم ..إبدع" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المركز القومي للترجمة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• وزيرة الثقافة تُعلن انطلاق فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بدءا من اليوم وحتى منتصف سبتمبر

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في اجازتنا"، والتي تنطلق فعالياتها اليوم ١٥ يوليو ، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الأجازة الصيفية.