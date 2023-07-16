انت الأن تتابع خبر حفل شياطين وقرابين بشرية في مصر وسط ضجة شعبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر "حفل الشياطين" للرابر للأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته أمام الأهرامات، يوم 28 يوليو الجاري، غضبا واسعا في الشارع المصري لما يتضمنه فعاليات تخالف القيم والعادات المصرية.

طقوس ماسونية في حفل سكوت

ترددت الأنباء عن وجود طقوس شيطانية وماسونية في حفلات ترافيس سكوت، بالإضافة إلى دعمه لحركة "الأفروسنتريك” التي تتنكر للحضارة المصرية وتنسبه للحضارات الزنجية.

وردا على ما تم تداوله حول الطقوس المخالفة للعادات في حفل سكوت، تصدر وسم "إلغاء _ حفل_ترافيس"، ترند مواقع التواصل، تزامنا مع نفاذ تذاكر الحفل على الرغم من ارتفاع سعرها الذي بلغ من 25 إلى 30 ألف جنيه.

هذا وقدم المحامي عمرو عبد السلام بإنذار أكد فيه ضرورة فرض الثقافة العربية والمصرية على الحفل من خلال إذاعة فقرة من القرآن الكريم والترانيم المسيحية.

كما طالب المحامي المصري، بعرض مسرحي يتحدث عن مصر وحضارة الفراعنة والترويج للسياحة فيها، وتفعيل هذا القرار قانونيا

أشار المحامي في الإنذار الذي قدمه لوزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، إلى أن قانون الرقابة هدفه بسط الرقابة على المواد الفنية السمعية والبصرية، وحماية الآداب العامة، ومصالح الدولة العليا، لذا يجب استغلال حفلة ترافيس سكوت لنشر الثقافة المصرية وهويتها ومواجهة العالم بها.

لماذا يخشى المصريين حفلات سكوت

الجدير بالذكر أن ترافيس يبلغ من العمر 32 عامًا ويعتبر من أشهر الداعمين لحركة الأفروسنتريك المعادية للهوية المصرية، بالإضافة إلى طقوسه الشيطانية في الحفلات التي يقدمها والتي تسببت بوفاة عشرات الأشخاص وإصابة المئات خلال العام 2021، ما دفع أسر الضحايا إلى إقامة دعاوى قضائية ضده.

وكشفت الصور المتداولة للحفل الدموي، عن شكل البوابات التي صممت على شكل فم سكوت والنيران تحيط بها، ما جعل الاعتقادات تدورحول جعل هؤلاء الأشخاص بمثابة "قرابين بشرية".