انت الأن تتابع خبر ينشر الجنس والمخدرات في الأهرامات.. من هو ترافيس سكوت المثير للجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدثت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، كان سببها هو إعلان مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت إقامة حفل في مصر تحت سفح الأهرامات أواخر يوليو الجاري، بهدف إطلاق ألبومه الجديد.

ترافيس سكوتوظهر فئة كبيرة من المعارضين على إقامة حفل ترافيس سكوت في مصر، بسبب الأقاويل الكثيرة المنتشرة عنه بشأن “طقوس شيطانية” شهدها الحفل الماضي، مما أسفر عن ضحايا قدموا “قرابين بشرية”.

وفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#إلغاء_ حفل_ترافيس” للمطالبة بتدخل السلطات المصرية ووقف الحفل، على غرار ما حدث قبل 5 أشهر مع مواطنه الفنان الكوميدي كيفن هارت.

ورغم حملة الرفض التي انتشرت إلكترونيا وشهدت تدوين مئات التغريدات والمنشورات عبر منصات “تويتر” و”فيسبوك” للمطالبة بمنع حفل الرابر الأمريكي، فإن التذاكر طرحت بأسعار مرتفعة ونفدت بعد ساعات قليلة من طرحها على الموقع الرسمي.

من هو مغني الراب ترافيس سكوت؟

وقع سكوت ترافيس سكوت أول عقد رئيسي له مع إبيك ريكوردز، في في عام 2012، وصفقة نشر مع ”قود ميوزيك“ بواسطة كانييه ويست.

تم إصدار ألبوم سكوت الثالث في عام 2018، بإشادة من النقاد وأنتج أول أغنية فردية له في بيلبورد هوت 100، “Sicko Mode” (برفقة دريك).

تم وصف أسلوب سكوت الموسيقي بأنه طموح، حيث قال سكوت عن نفسه مره “أنا لست هيب هوب”. ولكن وصف نفسه أنه “مُظلم بلا هول، توفيقي، عالي الدقة، وقبل كل شيء غير طبيعي”

شهدت حفلات سكوت عددًا من القضايا، حيث أدين سكوت في مهرجان لولابلوزا عام 2015، واُعتقل لسلوكه المشاغب بعد تحريض حاضري الحفلة على تجاهل الأمن، والاندفاع إلى المسرح، وأفعاله الغريبة من الطقوس الغريبة، مما تم توجيه الكثير من الاتهامات بأنه يسخر حفلاته من أجل إقامة “طقوس شيطانية” والتحريض على الجنس والمخدرات.