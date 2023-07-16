انت الأن تتابع خبر مفتوح ومنقوش.. مي عمر في إطلالة ساحرة بفستان مثير داخل الفيلا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة مي عمر بنشر صورة جديدة لها بفستان جرئ مكشوف الصدر والذراعين، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وهي من أكثر الصور التي حصلت على إعجاب الكثيرين في كل مكان.

صور مي عمر بفستان جرئ

وحرصت الفنانة مي عمر على ارتداء فستان جرئ، وتسريحة شعرها جاءت بشكل جذاب، حيث أنها ألقت رأسها على أرض خضراء، وأيضاً ارتدت نظارة شمسية حجبت بها عيونها عن أشعة الشمس، وهي من أبرز الإطلالات الجديدة الخاصة بها.وحرصت الفنانة مي عمر على ارتداء فستان جرئ، وتسريحة شعرها جاءت بشكل جذاب، حيث أنها ألقت رأسها على أرض خضراء، وأيضاً ارتدت نظارة شمسية حجبت بها عيونها عن أشعة الشمس، وهي من أبرز الإطلالات الجديدة الخاصة بها.

وظهرت مي وهي في قمة سعادتها وابتسامتها المميزة مرسومة على شفتيها، والفستان الذي ارتدته جاء بالكثير من الألوان الصيفية المبهجة التي خطفت أنظار الكثير من الأشخاص، حيث أنها ظهرت ولأول مرة بمثل هذه الألوان الرائعة، وخطفت بها الأنظار وسحرت قلوب كلاً من شاهدها لأنها من أبرز الفنانات على الساحة حالياً.

تعليقات الجمهور على إطلالة مي عمر الصيفية

وحصلت مي على الكثير من التعليقات والاعجابات من قبل جميع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث تغزل فيها الكثيرين بشكل ملفت للانتباه، وذلك بسبب الفستان الجريء الذي ارتدته مؤخراً، وحصل على إعجاب الكثيرين تسريحة شعرها المميزة، وتعد من أحدث الإطلالات الخاصة بها من نورث كوست، وتحرص على مشاركة جميع متابعيها صورها الجديدة.

وعلق العديد من المتابعين على الصور الخاصة بها بكلمات جاءت ما بين الغزل والإعجاب والانتقاد، ومن أبرزها ما يلي “هو في جمال كده، شو هالنهود اللي تجنن، أموت فيك وفي جمالك، عينيك بحر وانا فيهما غريق، نهديك تولع الجميع، فين الخروف جوزك سامي، ليه جوزها يسبها عريانة كده على طول”، وغيرها الكثير من التعليقات الأخرى التي لفتت أنظار الجميع مؤخراً.