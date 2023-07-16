انت الأن تتابع خبر إطلالة صيفية ساخنة.. ساره سلامة تستعرض أنوثتها بصورة جريئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الفنانة ساره سلامة ، واحدة من أكثر الفنانات الذين يتداولون صورهم عبر “فيسبوك” و”انستجرام”، وتهتم دائمًا بمشاركة متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتبادل الصور والفيديوهات الخاصة بها.

ساره سلامة

ونشرت الفنانة ساره سلامة أحدث جلسة تصوير لها، عبر “انستجرام” حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية ملابس صيفية وتبدو كأنها تقضي عطلة صيفية في أحد المدن السياحية.

وتظهر الفنانة ساره سلانة دائمًا باطلالات ناعمة وموديلات هادئة وتستعرض قوامها المثالي وتبرز جمالها من خلال مكياج خفيف يبرز ملامحها الجميلة.

آخر أعمال الفنانة ساره سلامة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ساره سلامة، كان مسلسل ”الأجهر” في رمضان 2023، حيث يشارك المسلسل مجموعة من النجوم منهم: ”عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، وغيرهم ”.

وتم تصوير مشاهد المسلسل في عدة دول ومدن غير تقليدية، حسب بيان صادر من مجموعة قنوات MBC مصر.

وتدور أحداث المسلسل حول أن البطل “يوسف” يجد نفسه مُتهمًا بقتل أمه ثم مسؤولًا عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا إلى عدد من الدول الإفريقية.

ويدخل البطل في عالم العصابات وتروح حياته بين الطبقات العالية والبحث عن الأمان المفقود، وبعد فترات من الصمت والتوعد والاستعداد يقرر “الأجهر” وهو عمرو يوسف أن يرسم خريطة محكمة للصعود والانتقام من أساطير تجارة المجوهرات.

وتكتمل احداث المسلسل عندنا يصل “البطل” بذكاء لتبرئة نفسه ومواجهة الأب بكل عالمه والانتقام لما حدث له.